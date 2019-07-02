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      Грузія назвала причину відкликання посла з України

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      Гелу Думбадзе призначать на іншу посаду у Грузії
      Гелу Думбадзе призначать на іншу посаду у Грузії / dsnews.ua

      Надзвичайного і Повноважного посла Грузії в Україні Гелу Думбадзе відкликали в рамках ротації. Тепер дипломата призначать на іншу посаду в Грузії.

      У Міністерстві закордонних справ Грузії розповіли, що рішення про відкликання Думбадзе з України було ухвалено після консультацій та його згоди, пише "Грузия Online".

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      Тепер у грузинському відомстві планують надати дипломату посаду зі сфери, де він має великий досвід.

      Призначення і звільнення послів відбувається за принципом ротації. Так сталося й у випадку з Гелою Думбадзе. Міністерство вважає за потрібне використовувати його ресурс в центральному апараті – на позиції посла з особливих доручень. Йому довірять сферу, в якій він має великий досвід діяльності,
      – наголосили в МЗС.

      54-річного Гелу Думбадзе відкликали з України 1 липня. Він працював на посаді посла в Україні понад рік – з 15 червня 2017 року.

      Хто може стати новим послом Грузії в Україні?

      На місце посла Грузії в Україні зараз розглядаються дві кандидатури – колишній посол Грузії Грігол Катамадзе та Теймураз Шарашенідзе, який раніше обіймав посаду посла Грузії в Азербайджані.

      Грузію охопили масові протести: що про це відомо

      Масштабні антиросійські протести почались увечері 20 червня. Людей обурила поведінка російських політиків. Зокрема, депутат Держдуми РФ від Комуністичної партії сів у парламенті на місце спікера і відкрив російською мовою засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я.

      Грузини спочатку вимагали від росіян вибачень, однак згодом наполягли на відставці голови парламенту Іраклія Кобахідзе, очільника МВС Георгія Гахарії та керівника Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі. Опісля протестувальники почали штурмувати парламент, натомість поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі. Постраждали близько 240 осіб, серед яких журналісти та самі поліцейські.

      Наступного дня протести відновилися з новою силою. Багатьох протестувальників затримали, не обійшлося і без сутичок. Простестні настрої досі не вщухають. Одну з вимог провладна партія "Грузинська мрія" вже виконала: голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що піде у відставку. Також голова правлячої партії Грузії пообіцяв провести наступні парламентські вибори за пропорційною системою із нульовим виборчим бар'єром.

      Згодом у МВС відсторонили від виконання службових обов'язків 10 поліцейських, які брали участь у розгоні протестів біля будівлі парламенту 20-21 червня. Генпрокуратура Грузії відкрила проти них справу за статтею про перевищення службових повноважень із застосуванням насильства під час протестів.

      Антиросійські протести у Грузії: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Грузії
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