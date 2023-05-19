У Грузії протести через відновлення прямого авіасполучення з Росією
Джерело:Interpressnews
У Тбілісі ввечері 19 травня тисячі людей зібралися на акцію протесту біля грузинського парламенту. Це стало реакцією на відновлення прямого авіасполучення між Росією і Грузією.
Учасники мітингу виступають проти цього та вимагають негайної заборони прямих авіарейсів із Росії.
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На мітингу зібралися не лише громадські активісти та пересічні громадяни, але й політики. Всі вони скандували "Ні російським польотам".
До протестувальників долучився і кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк. Він заявив, що відновлення авіасполучення з Росією є "поганою новиною для Грузії".
Це досить погана новина для Грузії. Я говорю від імені людини, яка активно стежить за питаннями Євросоюзу. Усім відомо, що польоти з Росією – це загроза санкцій ЄС. Грузія хоче бути країною-кандидатом на членство в ЄС, тепер ви можете здогадатися, що буде,
– сказав він.
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Грузія відновила польоти з Росією
- 19 травня літак російської авіакомпанії "Азимут", який виконав перший після чотирирічної перерви прямий рейс із Москви, сів у Тбілісі. Пасажирів на борту літака російської авіакомпанії на честь цієї події пригощали шампанським.
- Водночас в аеропорту відбулась акція протесту грузинської опозиції та інших противників відновлення прямих авіарейсів до Росії. До летовища стягнули посилені наряди правоохоронців.
- У цьому контексті радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що Грузія фактично втратила шанс швидкого вступу у Європейський Союз.