Я у своїй країні: у Грузії показали "гарячий прийом" росіянина з імперськими замашками
Росіянам продовжують по всьому світу нагадувати, що їм не раді ніде. Так, весь максимум гостинності окупантам продемонстрували у Грузії.
У мережу виклали ролик, на якому можна побачити, як знайомлять росіян з місцевим колоритом, так би мовити. Одного окупанта посеред вулиці відгамселили.
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Грузинська гостинність для росіян
Ролик демонструє, що росіянин отримав поза вуха просто посеред вулиці. Йому добряче перепало. Ми, звичайно ж, не можемо з упевненістю сказати, що стало причиною цього. Але можемо припустити, що у всьому винна загарбницька поведінка росіянина.Увага! Ролик містить сцени насилля та нецензурну лексику. Саме такі емоції викликають росіяни у грузинів, яким набридло толерувати все російське.
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Ти а***л? Я у своїй країні! Я у своїй країні!
– повторював по кілька разів грузин, завдаючи удару за ударом.
Зауважимо, що ролик знімала інша росіянка. Вона коментувала за кадром слова грузина про те, що він у своїй країні. З її тону можна зрозуміти, що вона також інфікована російською імперськістю та вважає, що Грузія – частина Росії.
Звернімо увагу на те, що випадок у Грузії – не щось нове. Раніше ми розповідали, як у Туреччині росіянина побили співробітники готелю.
Кидали кріслами та розбили голову
- Так, росіянин поселився у готелі Loxia Comfort Club неподалік Манавгата. Він прилетів до Туреччини з Єгор'євська, щоб відпочити зі своєю дівчиною та сестрою.
- Уже першого дня вони пішли до ресторану. Але ніхто не знав, що ці посиденьки завершаться бійкою.
- Звернімо увагу, що втихомирити гостей намагалися співробітники готелю. Втім, заспокоїти росіянина не вдалося, тож його вирішили відгамселити стільцем.
- Росіянин звернувся по медичну допомогу. Лікарі зашили йому голову металевими скобами, зробили укол і помазали якимись мазями. Дивно, що він ще й у лікарні не влаштував бійку.