У Грузії назвали причину відмови накладання санкцій на Росію

Днями стало відомо, що Грузія не планує приєднуватися до економічних та фінансових санкцій проти Росії.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі пояснив, що влада пішла на такий крок через прагматичні міркування.

Деталі Грузія не накладатиме санкції на Росію, – прем'єр Гарібашвілі

Грузія не накладатиме санкції на Росію: причина

Сьогодні в Європі йде велика війна, в найбільшій державі Європи, столицю України бомблять і зупинити це сьогодні, як ми бачимо, нікому, і скажемо прямо, що санкції – це неефективний засіб,

– заявив Гарібашвілі.

Він додав, що санкції, введені проти Росії, будуть негативно діяти щодо грузинського народу.

Коли мова йде про введення санкцій... про що вони просять мене? Щоб я встановив санкції своєму народу? І хто втратить від цього? Наше населення, наша економіка, більше мільйона наших земляків, які не зможуть здійснювати фінансові операції і так далі,

– зазначив прем'єр Грузії.

Нагадаємо, що Росія вдерлася у Грузію у 2008 році та окупували Південну Осетію та Абхазію.

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