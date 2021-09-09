У Грузії озброєний чоловік увірвався в будівлю банку: заручників звільнили

9 вересня 2021 , 16:29
Читать новость на русском

Джерело:

МВС Грузії

У Грузії в місті Кварелі озброєний чоловік увірвався у відділення "Банку Грузії". Будівлю оточила поліція.

Наразі невідомо, з якою метою чоловік увірвався у банк. МВС закликає журналістів, які працюють на місці події, та місцевих мешканців бути обережними й дотримуватися вказівок поліції.

Цікаво Син прем'єра Чехії у поліції свідчить про те, як його вивезли в окупований Крим

Точна кількість заручників невідома

Наразі кількість заручників зловмисника встановлюють. За даними ЗМІ в "Банку Грузії" може перебувати близько 15 людей. 

Правоохоронці, які працюють на місці інциденту, не підпускають нікого до будівлі банку.

У Грузії озброєний чоловік захопив банк: вражаюче відео

 

Заручників звільнили

Переговори зі зловмисником дали результат – він відпустив усіх заручників. Про це повідомив губернатор регіону. Однак скільки їх – не повідомив. 

Попри те сам нападник і досі залишається у будівлі. Переговори тривають.

Останні схожі випадки в Україні

  • 16 серпня 2021 року в Черкасах чоловік з вибухівкоюувірвався в будівлю СБУ в Черкасах і погрожував її підірвати. Поліція за тримпала його і відправила до психіатричної лікарні.
  • 4 серпня 2021 року ветеран АТО Володимир Прохнич з гранатою зайшов у будівлю Кабінету Міністрів. Правоохоронці його затримали.
Автор: Іван Магуряк