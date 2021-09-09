У Грузії озброєний чоловік увірвався в будівлю банку: заручників звільнили

У Грузії в місті Кварелі озброєний чоловік увірвався у відділення "Банку Грузії". Будівлю оточила поліція.

Наразі невідомо, з якою метою чоловік увірвався у банк. МВС закликає журналістів, які працюють на місці події, та місцевих мешканців бути обережними й дотримуватися вказівок поліції.

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Точна кількість заручників невідома

Наразі кількість заручників зловмисника встановлюють. За даними ЗМІ в "Банку Грузії" може перебувати близько 15 людей.

Правоохоронці, які працюють на місці інциденту, не підпускають нікого до будівлі банку.

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Заручників звільнили

Переговори зі зловмисником дали результат – він відпустив усіх заручників. Про це повідомив губернатор регіону. Однак скільки їх – не повідомив.

Попри те сам нападник і досі залишається у будівлі. Переговори тривають.

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