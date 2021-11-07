У Грузії під час мітинг на підтримку Саакашвілі раптово помер чоловік

В одного з протестувальників, який прийшов під стіни в'язниці підтримати Міхеіла Саакашвілі, стався серцевий напад. Врятувати чоловіка не вдалося.

Трагічний інцидент трапився ввечері 6 листопада. Близько 18:20 чоловіку стало зле під час протесту під в'язницею, в якій перебуває Саакашвілі. Він знепритомнів.

Читайте також "Заради безпеки": у Грузії новий суд над Саакашвілі планують просто у в'язниці

Телеведуча Нанука Жоржоліані написала у фейсбуці, що швидка їхала на виклик дуже довго, тому чоловіка забрали у свій автомобіль інші протестувальники. "Вони догнали швидку, але врятувати людину не вдалося", – зазначила вона й поскаржилася на те, що на акції не чергували медики.

Що кажуть в екстреній службі

У Центрі координації надзвичайних ситуацій та екстреної допомоги заявили, що організатори протесту не зверталися до них щодо розміщення екіпажів швидкої допомоги. При цьому, там стверджують, що бригада швидкої була на місці події вже о 18.35. Тоді пацієнту, мовляв, провели реанімаційні заходи, й повезли до лікарні.

Опозиція також зробила заяву

Як повідомили у Центральній лікарні Руставі, коли карета швидкої доставила чоловіка до медзакладу, він вже був мертвим.

В опозиційній партії "Єдиний національний рух" висловили співчуття рідним загиблого. Там стверджують, що незаконні дії поліції та їхній ультиматум щодо розташування мітингу призвели до обмеження площі для висловлення масового протесту. У заяві політичної сили мовиться, що саме це призвело до фатальних наслідків.

Протест біля в'язниці у Руставі: основне