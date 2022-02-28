На підтримку України із Грузії їдуть 400 добровольців

Добровольці з різних країн прямують на допомогу в Україні. Зголосилися захищати нашу державу від агрусії Росії і грузини.

Про це повідомив Міхеіл Саакашвілі. Він вважає, що нашій державі потрібно протриматися ще кілька днів.

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Грузія захоплюється українцями

За його словами, весь світ захоплюється мужністю українців. Уся Грузія вийшла на вулиці.

Мої любі українці, тримайтеся. Найголовніше, протриматися ще кілька днів,

– наголосив він.

Він зауважив, що 400 добровольців їдуть захищати Україну зі зброєю у руках.

"Я спробую якнайшвидше вирватися з путінського полону і повернуся до Києва (прорвуся за всяку ціну)! Україна зараз — лідер вільного світу", – наголосив Саакашвілі.

Зауважимо, що грузини масово вийшли на акції проти влади, яка на підтримала нашу державу. Громадяни вимагають відставки влади.

Повний текст публікації:

Мої любі українці, тримайтеся. Головне протриматися ще кілька днів! Весь світ захоплюється вашою мужністю! Уся Грузія на вулицях! 400 добровольців їдуть захищати вас зі зброєю у руках! Я спробую якнайшвидше вирватися з путінського полону і повернуся до Києва (прорвуся за всяку ціну)! Україна зараз – лідер вільного світу!

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