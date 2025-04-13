У Грузії двоє чоловіків вимагали 180 тисяч доларів в українця та погрожували вбити його сім'ю
- У Батумі затримали двох чоловіків, які вимагали 180 тисяч доларів в українця та погрожували вбити його разом з дружиною.
- Підозрювані намагалися втекти з Грузії до Туреччини, їм загрожує до 7 років позбавлення волі.
У Батумі затримали двох чоловіків, які вимагали 180 тисяч доларів в українця. Вони погрожували вбити його разом з дружиною.
Їм загрожує до 7 років в'язниці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NewsGeorgia
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Українцю погрожували вбивством у Грузії
У грузинському місті Батумі правоохоронці затримали двох осіб, яких підозрюють у вимаганні 180 тисяч доларів у громадянина України.
За інформацією грузинських ЗМІ, жертвою став 34-річний українець. Один із затриманих – 44-річний громадянин України, його спільник – 38-річний громадянин Грузії, який уже мав судимість.
Зловмисники вимагали, щоб він змінив свідчення у справі, яку розглядає український суд, і перерахував 180 тисяч доларів затриманим у рамках розслідування,
– наголошується в статті.
В іншому разі вони погрожували вбити чоловіка і його дружину. Підозрюваних затримали на прикордонному переході "Сарпі", коли ті намагалися втекти з Грузії до Туреччини. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.