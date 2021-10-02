У Грузії на виборчій дільниці ножем поранили активіста однієї з партій

2 жовтня 2021 , 23:46
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Джерело:

"Ехо Кавказу"

На виборчій дільниці у Грузії ножем поранили активіста Лейбористської партії. Постраждалого госпіталізували.

У Грузії поранили активіста 

Інцидент трапився 2 жовтня на 52-й виборчій дільниці в селі Даштапа Марнеульського району. Активіста Ейваза Мамедова поранили холодною зброєю.

До теми Екзитполи різняться: перемогу на місцевих виборах у Грузії святкує і опозиція, і панівна партія

Пресслужба Лейбористської партії підтвердила напад. У нападі вони звинувачують активіста "Грузинської мрії". 

Постраждалого Мамедова госпіталізували в одну з клінік Марнеулі. Його родичі повідомили, що поранення виявилось серйозним. 

Правоохоронці працюють на місці подій. Наразі причину інциденту не повідомили. 

Вибори у Грузії: головне

  • У Грузії 2 жовтня провели місцеві вибори. Екзитполи відрізняються, тому перемогу святкують як прихильники панівної "Грузинської мрії", так і опозиціонери. 
  • Водночас прем'єр-міністр Грузії Іраклі Ґарібашвілі вже привітав громадськість із тим, що "Грузинська мрія" перемогла 8 раз. 
  • Згідно з екзитполами компаній "Імеді" та "Мтавари", лідирують "Грузинська мрія" та "Єдиний національний рух", однак з різними показниками. 
Автор: Тетяна Сукач