У Грузії заявили, що їхня судова система "перевершила" європейську
Джерело:IPN
У грузинському уряді стверджують, що їхня судова система "значно випереджує" судові системи деяких країн-членів Євросоюзу. Однак в країні продовжуватимуть реформи.
Другий транш європейської макрофінансової допомоги залежав від реформування судової системи. У цьому плані Грузія попереду. Про це заявив голова уряду Іраклій Гарібашвілі.
До речі ЄС розкритикував Грузію після її відмови від кредиту
Грузія залишається прихильною до реформ
Таку заяву урядовець зробив на тлі критики ЄС за відмову Грузії від кредиту. Щоб отримати позику, Грузії необхідно було здійснити судову реформу. Однак, за словами Гарібашвілі, судова система Грузії "набагато випереджає" систему деяких країн ЄС. Чиновник зауважив, що опирається на дослідження, зроблені в ЄС, але не уточнив, які саме.
Політик запевнив, попри вихід уряду з угоди з опозицією, підписаної за посередництва Шарля Мішеля, влада залишається прихильною до реформ.
Що цьому передувало
- Гарібашвілі оголосив, що Грузія відмовляється від допомоги ЄС у розмірі 75 мільйонів євро. Заявили, що вже не відчувають потреби у цих грошах. В уряді стверджували, що хочуть скорочувати зовнішній борг.
- Реакція ЄС була доволі різкою. Сказали, що і так не дали б коштів Грузії, бо та не виконала умови для отримання кредитних грошей, тобто не змогла підвищити незалежності судової системи