В Грузії через спалах COVID-19 зупинили роботу міських автобусів та метро

В Грузії з 3 травня зупинили роботу муніципального транспорту. Рішення ухвалили через збільшення випадків поширення COVID-19.
Джерело:"Новости Грузия"
Рішення щодо обмеження роботи міських автобусів та тбіліського метро діятиме до 12 травня включно. Проте рух міжміського транспорту не обмежується.
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Водночас в Грузії 4 – 11 травня оголосили неробочими днями для зниження мобільності громадян. Співробітникам приватних й державних установ рекомендовано працювати у віддаленому режимі.
Наразі в Грузії діє комендантська година з 21:00 до 5:00 й обмеження роботи великих торговельних центрів у вихідні.
Зимовий локдаун в країні вже передбачав повну зупинку транспорту.
Ситуація з коронавірусом в Грузії: коротко
- Всередині березня у Грузії послабили більшість жорстких обмежень, частково дозволивши концерти та спортивні заходи з глядачами.
- Грузія ще 13 березня отримала першу партію вакцини AstraZeneca-SKBio, а вже 25 березня – препарат компанії Pfizerr-BioNtech німецько-американського виробництва.