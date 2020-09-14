Масштабне святкування Дня міста в Одесі: поліція відкрила справу через порушення карантину
Правоохоронці розслідують порушення карантину в Одесі на День міста. Організаторам свята загрожує штраф у розмірі 170 тисяч гривень.
На нараді з Володимиром Зеленським представники правоохоронних органів поінформували про відкриття кримінального провадження через порушення карантину в Одесі. Про це пише пресслужба Офісу Президента.
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На святкуванні Дня міста в Одесі та Дніпрі зібралися десятки тисяч людей без засобів індивідуального захисту та дотримання карантинних норм,
– доповіли Зеленському.
Однак по Дніпру наразі досудове розслідування не розпочинали. Організаторів свят можуть оштрафувати у випадку встановлення причинно-наслідкового зв’язку між святкуваннями та збільшенням кількості хворих на коронавірус чи смертністю.
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Що відомо про святкування Дня міста в Одесі
- Тисячі людей зібралися ввечері 2 вересня на Потьомкінських сходах на концерт, який відбувся з нагоди Дня міста. Його урочисто відкрив мер міста Геннадій Труханов.
- Люди прийшли на концерт попри карантинні обмеження. За попередньою інформацією, там зібралося приблизно 50 тисяч людей. Більшість з них не дотримувались соціальної дистанції, а захисні маски майже ніхто не одягав.
- На сцені, встановленій біля Потьомкінських сходів, виступили популярні виконавці, зокрема: Jerry Heil, Потап і Макс Барських. Святкування завершилось яскравим феєрверком.
- Глава МОЗ Максим Степанов різко засудив проведення масових заходів в Одесі. Він назвав таку поведінку безвідповідальною та обіцяв "відреагувати". Максим Степанов звинуватив у всьому передвиборчі забаганки влади міста.
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