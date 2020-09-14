Правоохоронці розслідують порушення карантину в Одесі на День міста. Організаторам свята загрожує штраф у розмірі 170 тисяч гривень.

На нараді з Володимиром Зеленським представники правоохоронних органів поінформували про відкриття кримінального провадження через порушення карантину в Одесі. Про це пише пресслужба Офісу Президента.

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На святкуванні Дня міста в Одесі та Дніпрі зібралися десятки тисяч людей без засобів індивідуального захисту та дотримання карантинних норм,

– доповіли Зеленському.

Однак по Дніпру наразі досудове розслідування не розпочинали. Організаторів свят можуть оштрафувати у випадку встановлення причинно-наслідкового зв’язку між святкуваннями та збільшенням кількості хворих на коронавірус чи смертністю.

Зверніть увагу! Станом на 14 вересня на Одещині на коронавірус захворіли 9 687 людей, за минулу добу – 205. На Дніпропетровщині з початку пандемії підтвердили 3 342 зараження, за 13 вересня – 80. Крім того, останні кілька тижнів Одещина лідирує за кількістю нових випадків інфікування.

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Що відомо про святкування Дня міста в Одесі

Тисячі людей зібралися ввечері 2 вересня на Потьомкінських сходах на концерт, який відбувся з нагоди Дня міста. Його урочисто відкрив мер міста Геннадій Труханов.

Люди прийшли на концерт попри карантинні обмеження. За попередньою інформацією, там зібралося приблизно 50 тисяч людей. Більшість з них не дотримувались соціальної дистанції, а захисні маски майже ніхто не одягав.

На сцені, встановленій біля Потьомкінських сходів, виступили популярні виконавці, зокрема: Jerry Heil, Потап і Макс Барських. Святкування завершилось яскравим феєрверком.

Глава МОЗ Максим Степанов різко засудив проведення масових заходів в Одесі. Він назвав таку поведінку безвідповідальною та обіцяв "відреагувати". Максим Степанов звинуватив у всьому передвиборчі забаганки влади міста.

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