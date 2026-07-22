Гучні вибухи поблизу Одеси: Росія вдарила балістикою

Російська армія вдень 22 липня продовжує атакувати Україну. Ворог завдав удару балістикою по Одеській області.

У регіоні було чути звуки вибухів. Про це повідомляє 24 Канал.

Які наслідки вибухів?

Повітряну тривогу у низці областей України оголосили близько 13:53. Тоді Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики з південного напрямку. За кілька хвилин повітряна ціль вже летіла в напрямку Одещини.

Балістична ракета на Чорноморськ/Одеса,

– написали Повітряні сили.

Моніторингові канали стверджували, що ворог міг запустити балістику з тимчасово окупованого Криму. Також припускали, що регіон намагалась атакувати нібито ракета "Онікс".

Близько 14:00 місцеві жителі почули гучні вибухи поблизу Одеси. Їх могло бути щонайменше два.

Наразі місцева влада не інформувала про можливі наслідки атаки по області. Тим часом о 14:08 пролунав відбій балістичної загрози з півдня.