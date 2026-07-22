Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Гучні вибухи поблизу Одеси: Росія вдарила балістикою
22 липня, 14:03
1
Оновлено - 14:10, 22 липня

Гучні вибухи поблизу Одеси: Росія вдарила балістикою

Дарія Черниш

Російська армія вдень 22 липня продовжує атакувати Україну. Ворог завдав удару балістикою по Одеській області.

У регіоні було чути звуки вибухів. Про це повідомляє 24 Канал.

Які наслідки вибухів?

Повітряну тривогу у низці областей України оголосили близько 13:53. Тоді Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики з південного напрямку. За кілька хвилин повітряна ціль вже летіла в напрямку Одещини.

Балістична ракета на Чорноморськ/Одеса,
– написали Повітряні сили.

Моніторингові канали стверджували, що ворог міг запустити балістику з тимчасово окупованого Криму. Також припускали, що регіон намагалась атакувати нібито ракета "Онікс".

Близько 14:00 місцеві жителі почули гучні вибухи поблизу Одеси. Їх могло бути щонайменше два.

Наразі місцева влада не інформувала про можливі наслідки атаки по області. Тим часом о 14:08 пролунав відбій балістичної загрози з півдня.

 

Пов'язані теми:

Одеська область
Війна Росії з Україною
Ракетні обстріли