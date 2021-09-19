Гучні заяви Данілова, зменшення субсидій – відео тижня
Джерело:24 канал
Українські посадовці все частіше роблять дивні заяви, зокрема Олексій Данілов запропонував перейти на латинську абетку. Кількість людей, що можуть отримувати субсидії зменшать, оскільки в бюджеті для цього не закладено достатньо грошей.
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Данілов запропонував перейти на латинку
Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов висловився про потребу переходу з кирилиці на латинку. Політологи припускають, що у такий спосіб перевіряють ставлення українців до конкретного питання та підтримують присутність РНБО в інформаційному просторі.
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Перед початком опалювального сезону українці переоформлюють субсидії, однак грошей вистачить не всім. Економічні експерти наголошують, що низці людей відмовлять у отриманні субсидії.
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У міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова виявили коханку – Світлану Полякову, яка активно їздить світом. Вона частенько користується службовим літаком посадовця, разом з Лавровим літала до США, Франції, Австрії, Японії та десятка інших країн.
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