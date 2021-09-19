Гучні заяви Данілова, зменшення субсидій – відео тижня

Українські посадовці все частіше роблять дивні заяви, зокрема Олексій Данілов запропонував перейти на латинську абетку. Кількість людей, що можуть отримувати субсидії зменшать, оскільки в бюджеті для цього не закладено достатньо грошей.

Найпопулярніші та найцікавіші за тиждень сюжети – до вашої уваги.

Цікаво "Талібан" обмежує права жінок, Марш за тварин у 30 містах України – відео тижня

Данілов запропонував перейти на латинку

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов висловився про потребу переходу з кирилиці на латинку. Політологи припускають, що у такий спосіб перевіряють ставлення українців до конкретного питання та підтримують присутність РНБО в інформаційному просторі.

Що означають гучні заяви Данілова: дивіться відео

В Україні скоротять кількість субсидіантів

Перед початком опалювального сезону українці переоформлюють субсидії, однак грошей вистачить не всім. Економічні експерти наголошують, що низці людей відмовлять у отриманні субсидії.

Кілька категорій людей не отримають субсидій у новому сезоні: дивіться сюжет 24 каналу

"Північний потік-2" може розірвати Європу зсередини

Росія хизувалася добудовою "Північного потоку-2", проте його ще потрібно сертифікувати. У Європі з цим не спішать, адже щодо запуску газогону є чимало суперечок.

Євродепутати пропонують зупинити енергетичну експансію Росії: дивіться відео

Глава російського МЗС Лавров катає коханку світом

У міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова виявили коханку – Світлану Полякову, яка активно їздить світом. Вона частенько користується службовим літаком посадовця, разом з Лавровим літала до США, Франції, Австрії, Японії та десятка інших країн.

Журналісти опублікували розслідування про коханку Лаврова: відео

Українські роботодавці готові перейти на 4-денний робочий тиждень

Ісландія майже 5 років тестувала і першою запровадила 4-денний робочий тиждень, який дозволив підвищити продуктивність роботи компаній та самопочуття працівників. Опитування серед українських роботодавців показало, що вони готові запровадити такий експеримент.

Чи перейде Україна на 4-денний робочий тиждень: дивіться відео