Гучний вибух і пожежа на заводі: "бавовна" завітала у Бєлгород

Після масованого ракетного обстрілу України сирени звучали й на території Росії - у Бєлгороді. Місцеві повідомляють, що у місто завітала "бавовна"

Російські пабліки пишуть про влучання на території бєлгородського підприємства. Там спалахнула пожежа – при цьому офіційних коментарів не надходило.

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Вибухи у Бєлгороді

Близько 15:27 у Бєлгороді раптово пролунали вибухи – там попередили про ракетну небезпеку. Місцевим радили лишатися вдома, а попередження про обстріл транслювали навіть по телевізійних каналах.

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Росіяни одразу ж повідомили, що на них здійснює атаку ЗСУ і знову класично списали гучні звуки на "роботу ППО". Однак частина російських ЗМІ пишуть, що влучання все ж було. За їх словами, снаряд потрапив у промислове підприємство, а саме у котельню заводу ЖБК-1 та цех металовиробів.

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Офіційно російська влада ніяк не коментувала пожежу на заводі. Попри це, декілька фото, яких видно вогонь на території підприємства, все ж потрапило у мережу.

Якась невідома пожежа на заводі у Бєлгороді / російські телеграм-канали

Окрім цього нібито є влучання боєприпасу прямо в кабіну фури – при цьому зазначається, що водій вижив. Про постраждалих інформації не надходило.

Вибухи у Росії