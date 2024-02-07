Гучний вибух і пожежа на заводі: "бавовна" завітала у Бєлгород
Після масованого ракетного обстрілу України сирени звучали й на території Росії - у Бєлгороді. Місцеві повідомляють, що у місто завітала "бавовна"
Російські пабліки пишуть про влучання на території бєлгородського підприємства. Там спалахнула пожежа – при цьому офіційних коментарів не надходило.
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Вибухи у Бєлгороді
Близько 15:27 у Бєлгороді раптово пролунали вибухи – там попередили про ракетну небезпеку. Місцевим радили лишатися вдома, а попередження про обстріл транслювали навіть по телевізійних каналах.
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Росіяни одразу ж повідомили, що на них здійснює атаку ЗСУ і знову класично списали гучні звуки на "роботу ППО". Однак частина російських ЗМІ пишуть, що влучання все ж було. За їх словами, снаряд потрапив у промислове підприємство, а саме у котельню заводу ЖБК-1 та цех металовиробів.
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Офіційно російська влада ніяк не коментувала пожежу на заводі. Попри це, декілька фото, яких видно вогонь на території підприємства, все ж потрапило у мережу.
Якась невідома пожежа на заводі у Бєлгороді / російські телеграм-канали
Окрім цього нібито є влучання боєприпасу прямо в кабіну фури – при цьому зазначається, що водій вижив. Про постраждалих інформації не надходило.
Вибухи у Росії
- У ніч на 6 лютого у Бєлгородській області також було неспокійно, а також – у Курській. Окупанти оголошували про атаку дронів та декілька разів про ракетну небезпеку. Росіяни класично повідомили, буцімто атаку відбили.
- Вночі 5 лютого на дрони ж скаржилися у Брянській області. Росіяни повідомляли про гучні звуки, а влада періодично писала, нібито збиває дрони – загалом зазначається про принаймні 6 безпілотників.
- Вдень 4 лютого росіяни бідкалися на атаку дронів у Курській області. Кажуть, що безпілотники пошкодили буцімто інфраструктурні об'єкти зв'язку. Інформацію про це оголосив губернатор Курської області Роман Старовойт.