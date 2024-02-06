Країна-терористка заявляє, що нібито їхні порти можуть атакувати "безпілотники Збройних Сил України". Проте українська сторона бідкання окупантів не коментувала.

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Яка ситуація в портах Ленінградської області

Адміністрація морських портів Балтійського моря опублікувала документ, у якому мовиться про "запровадження режиму підвищеної готовності для Ленінградської обласної підсистеми Єдиної державної системи попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій (РСНС) на території Ленінградської області". Він почав діяти з 2 лютого 2024 року.

За даними росЗМІ, такий режим запровадили для 4 портів регіону:

Виборг,

Висоцьк,

Приморськ,

Усть-Луга.

У документі щодо Усть-Луги мовиться, що причина запровадження полягає у тому, що "збільшився рівень виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру від атак безпілотних літальних апаратів "Збройних сил України (ЗСУ)" на об'єктах та території морського порту".

Що цьому передувало

У січні 2024 року губернатор Ленінградської області Алєксандр Дрозденко запровадив режим "підвищеної готовності на об'єктах критичної інфраструктури у всіх районах регіону". Підрозділи охорони та силові структури отримали накази знищувати безпілотники у разі їх виявлення на прилеглих територіях.

Варто зауважити, що 21 січня 2024 року росіянам прилетіло по нафтопереробному заводу в Усть-Лузі. Зокрема, у морському порті палав вугільний термінал "Новатек".

Згодом джерела 24 Каналу повідомили, що по морському терміналу в Усть-Лузі точно вдарили дрони Служби безпеки України. Варто зауважити, що цей об'єкт для росіян важливий, бо там переробляють паливо, яке постачають й для окупаційних військ.

Як впали показники перероблення нафти в Росії

Видання Bloomberg написало 5 лютого 2024 року, що останні тижневі показники перероблення нафти в Росії впали до мінімуму майже за два місяці після зупинки двох великих нафтопереробних заводів, які були обстріляні українськими безпілотниками. Так, окрім термінала компанії "Новатек", припинялась робота на нафтопереробному заводі "Роснафти" в Туапсе.

Журналісти встановили, що середній показник перероблення в січні був трохи вище, ніж в останній тиждень місяця, і склав 5,48 мільйона барелів на день. Це орієнтовно на 60 тисяч барелів на день менше, ніж протягом більшої частини грудня.