Страна-террористка заявляет, что якобы их порты могут атаковать "беспилотники Вооруженных Сил Украины". Однако украинская сторона жалобы оккупантов не комментировала.

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Какова ситуация в портах Ленинградской области

Администрация морских портов Балтийского моря опубликовала документ, в котором говорится о "введении режима повышенной готовности для Ленинградской областной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на территории Ленинградской области". Он начал действовать со 2 февраля 2024 года.

По данным росСМИ, такой режим ввели для 4 портов региона:

Выборг,

Высоцк,

Приморск,

Усть-Луг.

В документе по Усть-Луга говорится, что причина введения заключается в том, что "увеличился уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак беспилотных летательных аппаратов "Вооруженных сил Украины (ВСУ)" на объектах и территории морского порта".

Что этому предшествовало

В январе 2024 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ввел режим "повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры во всех районах региона". Подразделения охраны и силовые структуры получили приказы уничтожать беспилотники в случае их обнаружения на прилегающих территориях.

Стоит заметить, что 21 января 2024 года россиянам прилетело по нефтеперерабатывающему заводу в Усть-Луге. В частности, в морском порту горел угольный терминал "Новатэк".

Впоследствии источники 24 Канала сообщили, что по морскому терминалу в Усть-Луге точно ударили дроны Службы безопасности Украины. Стоит заметить, что этот объект для россиян важен, потому что там перерабатывают топливо, которое поставляют и для оккупационных войск.

Как упали показатели переработки нефти в России

Издание Bloomberg написало 5 февраля 2024 года, что последние недельные показатели переработки нефти в России упали до минимума почти за два месяца после остановки двух крупных нефтеперерабатывающих заводов, которые были обстреляны украинскими беспилотниками. Так, кроме терминала компании "Новатэк", прекращалась работа на нефтеперерабатывающем заводе "Роснефти" в Туапсе.

Журналисты установили, что средняя переработка в январе была немного выше, чем в последнюю неделю месяца, и составила 5,48 миллиона баррелей в день. Это ориентировочно на 60 тысяч баррелей в день меньше, чем в течение большей части декабря.