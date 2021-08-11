Алімпієва обвинувачували у недбалому ставленні до військової служби. Його гучне затримання відбулося ще у 2017 році.
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Новий виток гучної справи про розтрату 2,4 мільйона гривень
9 серпня суддя Ігор Семіряд Дзержинського районного суду Харкова виправдав Андрія Алімпієва за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України. У ній мовиться про недбале ставлення до військової служби.
Тут треба зауважити, що звинувачували Алімпієва по цій статті не зразу.
- У листопаді 2017 року чоловіка, який на ту мить обіймав посаду начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Кожедуба, затримали. Генерал-майора запідозрили у розтраті 2,4 мільйона гривень під час закупівлі палива.
- Підозру офіційно оголосили за частиною 5 статті 191 – про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
- Той самий Дзержинський суд взяв Алімпієва під варту, але залишив тому право вийти під заставу. Заплативши 1,5 мільйона гривень, у січні 2018 Алімпієв вийшов із СІЗО.
- А згодом стало відомо, що статтю звинувачення йому змінили. За новою його могли б покарати позбавленням волі від 5 до 7 років (прокуратура просила 6). За старою же могли ув'язнити аж на 7 – 12 років.
Однак і за цією новою підозрою вирок виявився виправдальний. Утім, прокуратура має право оскаржити його впродовж 30 днів.