Я побачив контраст, – Гудков сказав, чим Росія відрізняється від України

Життя пересічних громадян в Україні та Росії відрізняється через низку факторів. Однак серйозні відмінності між державами є саме у політичному питанні.

Російський опозиціонер Дмитро Гудков у програмі "Що це було" заявив, що в України та Росії є кардинально різні погляди на телебаченні. Водночас українська держава відрізняється політичними дебатами та нормальними виборами.

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Які ще є відмінності між державами

За словами Гудкова, у Росії люди бояться працівників поліції. Натомість в Україні ситуація є протилежною, адже вона – вільна держава.

Я не був тут 2 роки. У квітні приїхав й побачив контраст з Росією, де кожного дня ти прокидаєшся, читаєш новини – когось затримали, у когось обшуки. Ти настільки втомлюєшся й навіть звикаєш до цього, що коли змінюєш атмосферу, то ніби свіже повітря,

– наголосив Гудков.

Однак опозиціонер зауважив, що це скоріш за все свідчить саме про відмінність політичної ситуації в обох країнах.

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