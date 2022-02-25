Гул сирени та вибухи вдалині: кадри вечірнього Києва

Вечір 25 лютого став бентежним для киян. Вони готуються до оборони нашої столиці. У мережі з'являються перші кадри вечірнього Києва.

Російські військові прагнуть захопити Київ, однак тисячі громадян стали до оборони, вони готові дати ворогові гідну відсіч.

Важливо У Києві не планують відключати електроенергію чи постачання води

У мережі поширили перші кадри вечірнього Києва. На ньому чути гул сирен, які включили ввечері, сповіщаючи про повітряну тривогу. Вдалині також можна почути вибухи. ЗСУ та Тероборона тримають оборону української столиці.

"Київ вечірній", – підписав відео автор.

Зазначимо, якщо ви чуєте звуки сирен, чи то в Києві, чи в інших містах, негайно біжіть в укриття! У мережі є багато дезінформації про нібито навчальні серени. Зараз в Україна живе в умовах воєнного стану, тому немає навчальних сирен! Усі ці звуки означають тривогу.

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