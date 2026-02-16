Сирський назвав два напрямки, де Сили оборони проводять штурмові дії

Попри постійний тиск ворожих військових по всіх лінії фронту, українські бійці подекуди проводять наступальні дії. Ситуація на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя залишається напруженою, але Сили оборони України активно контратакують на цій ділянці бойових дій.

Про таке розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Наразі він перебуває на південно-східному фронті.

Як українські бійці атакують на лінії фронту?

Генерал відвідав кілька командних пунктів бригад і полків, які ведуть активні бої на Олександрівському напрямку та поблизу Гуляйполя. Під час візиту Сирський провів робочі наради з командувачем Десантно-штурмових військ, а також з командирами десантно-штурмових і штурмових підрозділів.

Генерал зазначив, що оперативна обстановка на напрямку залишається складною. Ворог не відмовляється від спроб прорвати українську оборону, постійно атакує, зокрема з використанням бронетехніки, але суттєвих успіхів не досягає.



Сирський розповів про оперативну обстановку на фронті / Фото з його фейсбук-сторінки

Наші підрозділи проводять результативні контратакувальні, штурмові дії, ефективно застосовують безпілотні системи, артилерію, засоби радіоелектронної боротьби,

– розповів Сирський.

Він додав, що ураїнські захисники надійно утримують визначені позиції, зривають плани противника та завдають йому значних втрат у живій силі й техніці.

До речі, станом на 16 лютого 2026 року Росія втратила у війні близько 1 254 450 солдатів та 11 676 танків.

Головнокомандувач також заслухав доповіді командирів про хід виконання завдань, зміни в оперативній обстановці, пропозиції щодо подальших дій та першочергові потреби військ, після чого віддав низку конкретних розпоряджень.

