Гуманітарна допомога для Луганська: в ОРДЛО привезли медикаменти

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Через контрольно-пропускний пункт "Щастя" проїхали 2 вантажівки із медичними препаратами від Червоного Хреста. Вантаж доправили до Луганська.

Джерело:

Держприкордонслужба

Автомобілі пропустили 1 квітня 2021 року. Загальна вага гуманітарної допомоги становила близько 3 тонн.

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Що доправили до Луганська

Це вже другий гуманітарний вантаж за 2021 рік, який перетнув лінію розмежування через КПВВ "Щастя" в бік тимчасово окупованої частини Луганщини. Вміст вантажівок склали:

  • медикаменти;
  • медичні матеріали;
  • тести на COVID-19.


Гуманітарну допомогу організував Червоний Хрест / Фото Держприкордонслужби


Медикаменти доправили в ОРДЛО / Фото Держприкордонслужби


Вміст вантажівок ретельно перевірили прикордонні собаки / Фото Держприкордонслужби

Попередня гуманітарна допомога

  • Перший гуманітарний вантаж доправили на тимчасово окуповану територію місяць тому – 1 березня.
  • Тоді з другої спроби до окупованого Луганська проїхали 11 вантажівок від міжнародної організації ООН у справах біженців.
  • Автомобілі перевозили господарчі товари, гігієнічні набори та будівельні матеріали загальною вагою 132,9 тонни.