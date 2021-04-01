Гуманітарна допомога для Луганська: в ОРДЛО привезли медикаменти

Через контрольно-пропускний пункт "Щастя" проїхали 2 вантажівки із медичними препаратами від Червоного Хреста. Вантаж доправили до Луганська.
Джерело:Держприкордонслужба
Автомобілі пропустили 1 квітня 2021 року. Загальна вага гуманітарної допомоги становила близько 3 тонн.
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Що доправили до Луганська
Це вже другий гуманітарний вантаж за 2021 рік, який перетнув лінію розмежування через КПВВ "Щастя" в бік тимчасово окупованої частини Луганщини. Вміст вантажівок склали:
- медикаменти;
- медичні матеріали;
- тести на COVID-19.
Гуманітарну допомогу організував Червоний Хрест / Фото Держприкордонслужби
Медикаменти доправили в ОРДЛО / Фото Держприкордонслужби
Вміст вантажівок ретельно перевірили прикордонні собаки / Фото Держприкордонслужби
Попередня гуманітарна допомога
- Перший гуманітарний вантаж доправили на тимчасово окуповану територію місяць тому – 1 березня.
- Тоді з другої спроби до окупованого Луганська проїхали 11 вантажівок від міжнародної організації ООН у справах біженців.
- Автомобілі перевозили господарчі товари, гігієнічні набори та будівельні матеріали загальною вагою 132,9 тонни.