Допомога від київської громади сьогодні поїхала до Херсону, – Віталій Кличко

З Києва сьогодні, 21 листопада, відправився гуманітарний вантаж, який столична громада передає звільненому Херсону.

Зокрема, це техніка, медикаменти, продукти харчування тощо. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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"Сьогодні з Києва вирушила допомога Херсону. З'ясували гострі потреби і передаємо Херсону, зокрема, техніку: 5 пасажирських автобусів, 4 вантажних авто, сміттєвоз, екскаватор, 2 карети швидкої. А також 11 генераторів на 2кВт та 5кВт, медичне обладнання: 30 апаратів ШВЛ, 30 апаратів для дихання (АМБУ), витратні матеріали. Передали в Херсон та населені пункти поруч з ним і продукти харчування – продовольчі набори і по 10 тонн олії, цукру та крупи. Поїхали також теплі ковдри, одяг та будівельні матеріали, інвентар, інструменти", – заявив Віталій Кличко.

З Києва вирушила допомога Херсону / Фото Київської міської ради

Він наголосив, що столиця планує надати і грошову допомогу на відбудову Херсона.

Київрада на найближчому засіданні розгляне виділення 50 мільйонів гривень. Так, як ми виділяли на відбудову містам і селищам Київської агломерації, що постраждали від окупації російськими варварами. Сьогодні складно всім, але ми повинні допомагати один одному. Щоб разом вистояти і перемогти,

– наголосив мер Києва.

Раніше повідомлялося, що Київрада підтримала пропозицію Віталія Кличка про передачу 235 мільйонів гривень на відбудову 8 громад Київської області, що найбільше постраждали від звірств російських варварів: Баришівської, Бишівської, Бородянської, Бучанської, Макарівської, Великодимирської, Іванківської та Немішаївської. Також за пропозицією мера наступного року більш ніж на 1 мільярд гривень буде збільшено підтримку малозабезпечених киян.