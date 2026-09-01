Американська журналістка та документалістка, авторка стрічки "Херсон: сафарі на людей" Заріна Забріскі в інтерв'ю 24 Каналу розповіла, що в тій місцевості річка дуже вузька, орієнтовно 800 метрів. До повномасштабного вторгнення люди могли поїхати з одного берега на інший. Зараз багато родин розділені.

Росіяни влаштували дронову облогу

Зв'язок на окупованій Херсонщині майже повністю відсутній. Крім того, людям на надзвичайно небезпечно розповідати будь-що тим, хто перебуває на частині, підконтрольній Україні. Інформацію та аерознімки надають українські військові.

Там є законні місцеві органи влади, які працюють у вигнанні й підтримують зв'язок із жителями. Тому нам вдається збирати окремі дані та відновлювати загальну картину. Факти свідчать про те, що облога, яку військові називають дроновою, почалася у грудні 2025 року. Вона триває вже понад пів року. Російські дрони дистанційно замінували всі під'їзні дороги навколо кількох сіл і містечок на окупованому узбережжі,

– розповіла Забріскі.

Саме там, з її слів, розташовані їхні позиції, артилерія й так звані гнізда операторів дронів, звідки атакують Херсон. Документалістка пояснила, що для окупантів надзвичайно важливо утримувати українських цивільних як живий щит та заручників. Адже, як уточнила Забріскі, на підконтрольному Україні березі та серед українських військових є багато людей, чиї родичі залишаються в окупації.

Там живуть їхні матері, брати, дружини, а іноді й діти. Росіяни сподіваються, що українці не атакуватимуть цивільних. Вони точно не завдаватимуть ударів по власних родинах. Вони чудово це розуміють і тому не випускають людей,

– наголосила Забріскі.

Голод на окупованій Херсонщині

Унаслідок цього почався голод. Це, як підкреслила американська журналістка, підтверджують вже документи ООН, Human Rights Watch та незалежні дослідження. Вони свідчать про те, що від грудня постачання продуктів, гуманітарної допомоги й медикаментів до цих районів було вкрай обмеженим.

Американська журналістка розповіла, що лікарні там не працюють, електропостачання немає вже 4 роки. Територія зазнала колосальних руйнувань після підриву дамби Каховської ГЕС влітку 2023-го. Під час повені чимало людей втратили документи, що ще більше ускладнює евакуацію.

Однак головна проблема полягає в тому, що росіяни просто не випускають людей. Тепер багато людей помирають від голоду. Останній раз їм привозили продукти у травні 2026 року. Відтоді їжу туди більше не доставляли,

– повідомила Забріскі.

Влітку люди виживають завдяки тому, що можуть виростити на власних городах. А от взимку, як прогнозує документалістка, ситуація там перетвориться на цілковиту катастрофу.

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