"В Олешках стає все гірше": у місті фіксували випадки голодної смерті, – ЗМІ

В Олешках відбувається справжня гуманітарна катастрофа. На окупованій частині Херсонщини російські військові повністю заблокували місто, позбавивши місцевих жителів доступу до їжі та ліків.

У місті фіксують випадки голодної смерті. Про це розповіли журналіст Олег Батурін та уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець.

Що відомо про ситуацію в Олешках?

Олег Батурін повідомив, що поспілкувався з жителями, які одними з останніх у цьому році зуміли виїхати із заблокованого міста. Їхні знайомі, що досі залишаться в Олешках сказали, що там стає все гірше. У місті фіксують випадки голодної смерті.

"Базару", на якому чогось купити майже неможливо – лише виміняти, майже теж немає. Люди рвуть портулак на городі, його варять і їдять. Ми сидимо майже завжди в хаті. Боїмося навіть вийти на вулицю. Звʼязок дуже поганий, але іноді пробивається, – розповідають жителі Олешок.

Проте співрозмовники журналіста не підтвердили інформацію, яку поширюють у медіа, що у місті від голоду люди нібито їдять собак. Також вони спростували повідомлення про те, що деякі люди змушені ловити і їсти щурів.

Водночас він зауважив, що мешканці Олешок можуть не знати, що відбувається в іншій частині міста через відсутність нормального звʼязку, зруйновану інфраструктуру, заміновані дороги та постійну небезпеку авіаударів.

Що розповів Лубінець?

Омбудсман України назвав ситуацію в Олешках та сусідніх селах гуманітарною катастрофою. Він розповів, що у місті щодня гинуть цивільні.

Люди не мають елементарних речей: їжі, води та медикаментів. Евакуація жителів ускладнена через заміновані території. Лубінець зазначив, що люди виживають лише завдяки тому, що волонтери передають дронами харчування. Проте їжі не вистачає на всіх.

У місті та 5 сусідніх селах перебувають тисячі цивільних. Омбудсман повідомив, що люди, які намагались самостійно виїхати – загинули, бо вся територія замінована.

До мене щодня звертаються щодо виїзду звідти. Ми пропонували різні варіанти евакуаційних маршрутів і запровадження режиму тиші, однак російська сторона на такі пропозиції не погодилася. На мій погляд – умисно,

– заявив Лубінець.

Також він розкритикував міжнародну спільноту. Посадовець наголосив, що її реакція демонструє повну неефективність.

Що сказали у МЗС?

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга написав, що їжі у жителів Олешків майже не залишилося. Він зазначив, що цивільні змушені виживати, харчуючись травою та бур’янами. Доступ до ліків, чистої води, електроенергії та медичної допомоги стає дедалі складнішим.

Дипломат повідомив, що у цих умовах також опинилися діти.

У цих страждань є чітка причина та чіткий винуватець. Росія спричинила цю катастрофу в Олешках своєю незаконною окупацією і несе повну відповідальність за цю гуманітарну катастрофу, усі її наслідки та загибель безневинних цивільних осіб,

– наголосив Сибіга.

Він закликав міжнародну спільноту задіяти всі наявні інструменти, щоб дістатися до людей в Олешках та доставити гуманітарну допомогу. Глава МЗС зазначив, що ООН, МКЧХ та інші міжнародні організації мають забезпечити евакуацію тих, хто бажає виїхати.

Сибіга подякував Комісару з прав людини Майклу О’Флаерті за те, що той привернув увагу міжнародної спільноти до ситуації у місті.

Тепер за цією увагою мають слідувати дії. Люди там не можуть вижити лише завдяки заявам про занепокоєння. Гуманітарний доступ і безпечна евакуація мають стати реальністю, адже кожен день має значення,

– заявив міністр.

Зазначимо, що голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко розповіла, що будь-які спроби доставити гуманітарні вантажі чи продовольство після кінця травня виявилися невдалими, а вижити в умовах повної облоги місцевим жителям стає дедалі важче. Посадовиця розповіла, що почула про випадки, коли люди змушені їсти собак.