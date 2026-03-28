Катастрофічна ситуація в Олешках: Омбудсмен звернувся до Росії та Червоного Хреста
- В Олешках існує катастрофічний дефіцит води та продуктів, проблеми з електро- та газопостачанням, а також обмежена медична допомога.
- Дмитро Лубінець звернувся до Росії та Червоного Хреста із закликами створити гуманітарний коридор для евакуації та забезпечити допомогу.
В окупованому місті Олешки Херсонської області зберігається катастрофічний дефіцит питної води та продуктів. Також у населеному пункті спостерігаються серйозні проблеми з електропостачанням та газом.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Яка зараз ситуація в Олешках?
Дмитро Лубінець заявив, що окуповане росіянами місто "не живе, а виживає". За його словами, ситуація в Олешках є не звичайною гуманітарною кризою, а свідомим тероризмом Росії проти цивільного населення.
У місті – катастрофічний дефіцит питної води, відсутні стабільні електро- та газопостачання, обмежена медична допомога. Люди змушені економити кожен ковток води та кожну крихту їжі. А спроби доставки продуктів обертаються загибеллю водіїв або зривами перевезень через смертельну небезпеку на дорогах,
– написав він.
Він закликав Росію забезпечити гуманітарний коридор для безпечної евакуації цивільного населення і населених пунктів поруч, а також про необхідність дотримання норм міжнародного гуманітарного права.
Омбудсмен повідомив, що ще на початку місяця він звернувся до уповноваженої з прав людини в Росії та до Міжнародного Комітету Червоного Хреста із закликами зарадити ситуації, яка склалась в Олешках.
Дмитро Лубінець закликав МКЧХ використати їхній мандат для сприяння встановленню гуманітарного діалогу з Росією, організації безпечного маршруту для евакуації і забезпечення доступу гуманітарної допомоги.
"Майже за місяць ситуація не змінилася! Хоча держава-окупант відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, а саме положень статей 55 та 59 Женевської конвенції … має забезпечувати цивільне населення продовольством, медичними засобами та сприяти доставці гуманітарної допомоги", – додав він.
Що відбувається у Херсонській області?
До слова, частина мешканців тимчасово окупованого лівобережжя області продовжує залишатися під контролем ворога. Попри небезпеку, люди намагаються виїжджати, однак зробити це стає дедалі складніше.
Нещодавно у Херсоні окупанти атакували ударним дроном дитячу лікарню у Дніпровському районі міста. Безпілотник типу "Молнія" влучив у вікно будівлі, однак не здетонував. Внаслідок удару ніхто не постраждав.
Ще раніше окупанти також атакували лікарню в Херсоні, внаслідок чого постраждали троє людей, одного – госпіталізували. Ще щонайменше троє жителів області зазнали поранень через обстріли у Білозерці та Зеленівці.