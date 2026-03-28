Катастрофічна ситуація в Олешках: Омбудсмен звернувся до Росії та Червоного Хреста

В окупованому місті Олешки Херсонської області зберігається катастрофічний дефіцит питної води та продуктів. Також у населеному пункті спостерігаються серйозні проблеми з електропостачанням та газом.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Дивіться також "Тримаюсь": батько листується з полоненим сином, якого Росія засудила на 17 років

Яка зараз ситуація в Олешках?

Дмитро Лубінець заявив, що окуповане росіянами місто "не живе, а виживає". За його словами, ситуація в Олешках є не звичайною гуманітарною кризою, а свідомим тероризмом Росії проти цивільного населення.

У місті – катастрофічний дефіцит питної води, відсутні стабільні електро- та газопостачання, обмежена медична допомога. Люди змушені економити кожен ковток води та кожну крихту їжі. А спроби доставки продуктів обертаються загибеллю водіїв або зривами перевезень через смертельну небезпеку на дорогах,

– написав він.

Він закликав Росію забезпечити гуманітарний коридор для безпечної евакуації цивільного населення і населених пунктів поруч, а також про необхідність дотримання норм міжнародного гуманітарного права.

Омбудсмен повідомив, що ще на початку місяця він звернувся до уповноваженої з прав людини в Росії та до Міжнародного Комітету Червоного Хреста із закликами зарадити ситуації, яка склалась в Олешках.

Дмитро Лубінець закликав МКЧХ використати їхній мандат для сприяння встановленню гуманітарного діалогу з Росією, організації безпечного маршруту для евакуації і забезпечення доступу гуманітарної допомоги.

"Майже за місяць ситуація не змінилася! Хоча держава-окупант відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, а саме положень статей 55 та 59 Женевської конвенції … має забезпечувати цивільне населення продовольством, медичними засобами та сприяти доставці гуманітарної допомоги", – додав він.

Що відбувається у Херсонській області?