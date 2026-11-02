Гуманітарна місія в Олешках завершилася: Лубінець розповів про результати

В окупованих Олешках з 3:00 27 жовтня до 23:00 1 листопада тривав "режим тиші". Під час нього проходила гуманітарна операція з порятунку жителів міста.

Про її наслідки розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. 24 Канал зібрав усе найголовніше.

Що відомо про результати операції?