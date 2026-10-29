Не все так просто: військовий попередив про ризики місії в Олешках

В окупованих Олешках триває гуманітарна місія та режим тиші задля порятунку цивільних українців. При цьому потрібно усвідомлювати, що сама операція досить непроста. Є ризики для українських громадян.

На цю тему в ефірі 24 Каналу говорили з головою Ради резервістів Сухопутних військ Іваном Тимочком. За його словами, порятунок цивільних є безумовним пріоритетом для України. Далі потрібно допомогти цим людям адаптуватися до мирного життя. Адже вони фактично більш ніж 4 роки перебували в окупації та надскладних умовах.

Як Росія може використати ситуацію собі на користь?

Як наголосив Тимочко, провести таку операцію в окупованому місті надзвичайно складно. Зрозуміло, що там досі перебувають групи російських окупантів. Також зафіксовано багато снарядів, які не розірвалися.

Не дай Боже, під час евакуації станеться трагічний випадок. Росіяни точно використають це в російській пропаганді. Також команди, які надають допомогу українським громадянам, перебувають у зоні ризику. Там точно ще десь крутяться російські солдати. Є ризик потрапити в заручники або постраждати від російських маргіналів,

– зазначив Тимочко.

Не варто забувати й про те, що росіяни замінували багато територій довкола Олешок, Голої Пристані та навколишніх громад. Тому попереду тривала робота, яку потрібно здійснювати дуже обережно.

Україна, можливо, й не має багато досвіду проведення евакуації в такі короткі строки та за таких жорстких умов. Але така робота має проводитися. І це однозначно позитив, що Україна врятує своїх громадян.

Тимочко прокоментував гуманітарну місію в Олешках: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, режим тиші в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області почав діяти з 03:00 27 жовтня. Тимчасове призупинення бойових дій для розблокування міста триватиме до вечора 1 листопада. Це вже назвали найбільшою деескалацією з 2022 року.