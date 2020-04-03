Гуманітарна допомога по-російськи: як Кремль заробляє на коронавірусі

Минулого тижня в Москву доставили мільйон масок і 200 тисяч тест-систем з Китаю, які засновник Alibaba Джек Ма подарував Росії. Через кілька днів Росія відправила вже в США літак і теж з благодійним медгрузом. А ще через кілька днів з'ясувалося, що "гуманітарну допомогу" США придбали.

Старая новая Россия

Основателем китайской корпорации Alibaba Джек Ма в последние недели активно помогает всему миру справиться с пандемией коронавируса. На прошлой неделе российский военный самолет доставил в Москву один миллион масок и 200 тысяч тест-систем из Китая, которые Ма подарил России.

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Молодец, Ма, спасибо ему. Но на этом новости благотворительности не заканчиваются.

Спустя несколько дней Россия отправляет уже в США тоже самолет и тоже с благотворительным грузом – с масками и тест-системами. Правда, уже без уточнения того, сколько их там всего.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что этот самолет – это помощь гуманитарного характера, отправленная россиянами в США.



Дмитрий Песков / Фото Getty images

Но прошло буквально несколько дней, и стало известно, что российская так называемая "гуманитарная помощь", оказывается, была не бесплатной, а очень даже за деньги.

Государственный департамент США выступил со специальным заявлением по этому поводу, в котором сказал, что поставка масок и тест-систем была оплачена американской стороной.

Смотрите, что выходит. Китайский бизнесмен решил помочь российскому народу и прислал маски и тесты. Владимир Путин решил, что умирающим россиянам это все не нужно, но вот зато ему самому очень нужен пиар.

Поэтому маски и тесты отправили в США – типа это "гуманитарная помощь" несчастным американцам. Но тут он вспомнил, что американцы хоть и несчастные, но не бедные. Поэтому с них еще и содрали деньги и положили в неизвестно чей карман. Но, конечно, попытались это скрыть.

Мне кажется, что эта история идеально показывает, как в условиях эпидемии жадность, жестокость и скотство в Кремле достигают каких-то фантастических величин.

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Коронавирус и авторитарные режимы

В последние недели очень популярным стало высказывание, что наша планета больше не будет такой же, как раньше. Что коронавирус ее полностью изменил, и мы просто не узнаем новый мир после эпидемии.

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Может быть и так, но на мой взгляд, эта пандемия лишь только усилила те тенденции и направления движения общества, которые существовали и раньше. Взять авторитарные режимы. Можно ли сказать, что коронавирус их полностью изменил? Я думаю, что нет.

Но зато можно с уверенностью говорить, что их лидеры стали еще более глупыми, трусливыми, жестокими и жадными.

Посмотрите на филиппинского диктатора Родриго Дутерте. В прошлом он потребовал от своей полиции, чтобы она стреляла в людей, подозреваемых в торговле наркотиками. Безо всякого суда и следствия.

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В результате на Филиппинах все стали стучать друг на друга, обвиняя в торговле наркотиками. Кому-то теща надоела, кому-то конкурент по бизнесу, кому-то соперница в любви.



Президент Филиппин Родриго Дутерте / Фото Globallookpress

Обвинение в торговле наркотиками стало универсальным средством сведения счетов. При этом сами наркоторговцы быстро купили местных полицейских, и их бизнес не пострадал.

Пришел коронавирус и Дутерте выступил с новой идеей. Он поручил армии и полиции стрелять на поражение в нарушителей карантина.

То есть теперь добрый президент разреших своим полицаям стрелять вообще в любого человека на улице. Первым же делом войска были отправлены для убийства людей, протестовавших против нехватки продовольствия в городе Кесон.

Эпидемия сделала из филиппинского начальника еще большего придурка, чем он был ранее. Его венгерский коллега Виктор Орбан уже много лет мечтал о всей полноте власти – такой как у Владмира Орбана или Реджепа Тайипа Эрдогана.

Он и ранее был самым авторитарным правителем в Евросоюзе. Но с приходом пандемии Орбан получил от своего парламента то, о чем мечтал – практически царские полномочия на неограниченное время. Он реально стал диктатором. Теперь уже Евросоюз думает, как наказать Орбана за то, что он превратился в Лукашенко.



Александр Лукашено / Фото Getty images

Кстати, сам Лукашенко раньше всем рассказывал, какую классную экономику он построил, а сам жил за счет перепродажи российской нефти. Теперь он официально заявляет об отсутствии коронавируса в своей стране, но неофициально просит Москву и другие страны помочь справиться с эпидемией, которая ударила по Белоруссии сильнее, чем по всем соседним странам.

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Тоже, в общем, ничего нового. Разница лишь в том, что теперь он играет не на деньги, а уже на жизни несчастных белорусов.

Примерно та же ситуация и в Туркменистане. Если раньше там запрещали балет, рыбную ловлю и веселье в общагах, то теперь запретили слово "коронавирус" и ношение медицинских масок.

Президент Туркменистана Гурбангул Бердымухамедов / Фото РИА Новости

Здоровье граждан никого не волнует, главное – чтобы сохранялась хотя бы видимость спокойствия.

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А Северная Корея и вовсе объявила себя единственной страной на свете, где нет коронавируса. Может быть, КНДР стоит объявить войну Туркмении, которая тоже явно претендует на это звание… Интересно было бы посмотреть, кто победит.

В России же произошло типичная для этой страны история – смесь жадности и понтов вышла на качественно новый уровень.

Старый новый Путин

Желание разных диктаторов показать, что у них все хорошо, легко объяснимо – они не хотят, чтобы народ начал бояться коронавируса сильнее, чем их самих.

Владимир Путин тоже сначала пытался пойти по этому пути и не замечать коронавирус. Но на прошлой неделе понял, что ему это будет особенно сложно, так как Россия все-таки немного больше Туркменистана.



Владимир Путин / Фото Getty images

Но даже признав наличие эпидемии, Путин категорически отказывается принимать какие-либо серьезные меры для борьбы с ней. Глядя на полную апатию Кремля, я был уверен, что Путин заболел или даже умер. Ну нельзя же сказать: "У нас тут глобальная пандемия, но делать мы ничего не хотим". Наверное, Путина держат в плену или без сознания.

Но оказалось, что нет. 2 апреля он появился на телеэкранах из какого-то подземного бункера – живой и, видимо, здоровый. В обращении к россиянам он сказал, что эпидемия есть и что она очень опасная.

В этой связи Путин объявил не карантин, не чрезвыайное положение, а выходные до конца майских праздников. Причем платить за эти выходные он повелел российскому бизнесу, который уже и так подыхает от голода.

При этом Путин добавил, что Россия очень большая, разбираться в ситуации на местах ему лень, поэтому он передает власть губернаторам, а сам ничего делать не будет. На этом его общение с народом закончилось.

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Я посмотрел, что пишут в соцсетях сами россияне по поводу выступления Путина. В основном, отзывы эти – мутные. Люди уверены, что он либо с ума сошел, либо строит из себя дурака.

В любом случае, я не видел ни одного даже нейтрального отзыва – только ругательные и очень ругательные. Доверие россиян к Путину упало уже до нуля, поскольку человек явно уже стал неадекватным.

И в этом случае коронавирус усилил и ускорил то, что уже существовало. Путинская паранойя по поводу потери власти обернулась тем, что он боится идти на решительные и непопулярные меры.

Но из-за усиливающейся неадекватности он думает, что все делает правильно, что что людям все это нравится. Я думаю, если голодные россияне на вилах будут выносить из бункера, он искренне не будет понимать, за что. А за что, найдется. Абсолютно безумная история случилась в России буквально на днях.