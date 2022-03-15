Гуманітарні коридори на 15 березня: з Київської області їх буде два

На сьогодні, 15 березня Україна домовилась з Росією про 9 гуманітарних коридорів.

Про це під час брифінгу розповіла міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, передає 24 канал.

До теми Верещук розповіла про гуманітарний коридор з Донецької області на 15 березня

Зокрема коридори будуть з Донецької, Київської та Харківської областей.

У Київській області зелений коридор відкриють з сіл:

Богданівка та Новобогданівка у місто Бровари;

Бобрик у місто Бровари.

По усіх офіційно оголошених напрямках Росія взяла на себе публічні зобов’язання припинити вогонь під час евакуації людей.

Верещук сказала, що влада знає про проблеми в Іванкові, Київської області. Зараз трива робота над цим маршрутом, і є ймовірність завтра відкрити гуманітарний коридор з цього напряму.

Нагадуємо, що мешканцям важливо долучатися саме до офіційних гуманітарних коридорів. Інші не підтверджені коридори можуть бути небезпечними.

Дивіться відео брифінгу Ірини Верещук від 15 березня: