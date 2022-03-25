Гуманітарні коридори 24 березня: спрацювали усі 7, евакуйовано 3 343 людини

Із семи гуманітарних коридорів для людей з населених пунтків, де ведуться активні бойові дії, 24 березня спрацювали усі. Загалом вдалося евакуювати у безпечні місця 3 343 людини.

Таку інформацію під час вечірнього брифінгу повідомила віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук. Вона детально розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів, пише 24 канал.

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Донецька область

Із Маріуполя на власному транспорті до Запоріжжя дісталося 2 717 людей. На жаль, окупанти вже третю добу не дають дозволу для заїзду в місто гуманітарній колоні. Проте Україна не полишає спроб домогтися пропуску.

"Усі 50 автобусів для евакуації маріупольців з міста Бердянськ, вантажівки з гуманітарною допомогою та бензовоз продовжують чекати на російському блокпості перед в'їздом до міста", – підкреслила Верещук.

24 березня вдалося домогтися звільнення водіїв та рятувальників ДСНС, захоплених напередодні у місті Мангуш. За словами посадовиці, вони вже приєдналися до колони на в'їзді до Бердянська.

Запорізька область

З міста Пологи вдалося забрати 117 людей, зокрема – 35 дітей-сиріт з місцевого інтернату. Завтра їх направлять на тимчасову реабілітацію до Італії. Також до міста змогли доставити гуманітарну допомогу. З Мелітополя евакуацію провести не вдалося, але ввечері до міста дісталася гуманітарна колона й завтра продовжить рух.

Київська область

Українська віцепрем'єр-міністерка розповіла, що із селищ Велика Димерка й Богданівка та села Бервиця до Броварів евакуювали 509 людей.

Брифінг Ірини Верещук за 24 березня: дивіться відео