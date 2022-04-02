Гуманітарні коридори: з Маріуполя, Запоріжжя та Луганщини евакуйовано понад 4 тисячі людей

Україна продовжує роботу над евакуацією мирних громадян з-під обстрілів російських окупантів. Сьогодні, 2 квітня, нам вдалося забезпечити переміщення тисяч українців у безпечне місце.

Сьогодні, 2 квітня, вдалося евакуювати 4 217 людей. Як повідомила Ірина Верещук, спрацювало одразу кілька коридорів, передає 24 канал.

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Успішна евакуація

З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхало 1263 людини, серед них – 765 маріупольців. Також в обласний центр прибуло 498 мешканців області. Останній блокпост окупантів у Васильківці пройшло 10 автобусів, це понад 300 людей. Рух колон на приватному транспорті продовжується.

З Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Кремінної, Попасної та Нижньої вдалося евакуювати 2650 людей.

Також повідомляється, що із Запоріжжя до Бердянська виїхали 17 автобусів, які зранку продовжать евакуацію маріупольців з Бердянська та найближчих сіл.

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