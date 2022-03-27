Гуманітарні коридори: вдалося евакуювати понад тисячу людей

27 березня 2022 , 23:13
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Як повідомила Ірина Верещук, 27 березня спрацювало 2 гуманітарних коридори. Багатьох людей вдалося евакуювати із зони активних бойових дій

Сьогодні у Донецькій та Луганській областях спрацювали два гуманітарні коридори. У безпечне місце вдалося евакуювати 1099 громадян.

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Вдала евакуація 

З Маріуполя власним транспортом вдалося виїхати 686 громадянам. У Бахмут вдалося евакуювати 513 людей з Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька Попасної.  

Дивіться брифінг Ірини Верещук за 27 березня 

 

Автор: Ярослав Сиваківський