Гуманітарні коридори: вдалося евакуювати понад тисячу людей

Як повідомила Ірина Верещук, 27 березня спрацювало 2 гуманітарних коридори. Багатьох людей вдалося евакуювати із зони активних бойових дій

Сьогодні у Донецькій та Луганській областях спрацювали два гуманітарні коридори. У безпечне місце вдалося евакуювати 1099 громадян.

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Вдала евакуація

З Маріуполя власним транспортом вдалося виїхати 686 громадянам. У Бахмут вдалося евакуювати 513 людей з Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька Попасної.

Дивіться брифінг Ірини Верещук за 27 березня