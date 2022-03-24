Гуманітарний коридор для маріупольців: як він працюватиме 24 березня

У четвер, 24 березня, Україна погодила 7 гуманітарних коридорів. Зокрема, евакуйовуватимуть цивільних громадян з Маріуполя.

Детальніше про роботу гуманітарних коридорів 24 березня розповіла віцепрем'єрка Ірина Верещук, повідомляє 24 канал.

Важливо Місяць незламності, – Резніков про те, як українська армія і народ витримали удар

Для евакуації людей з Маріуполя до Запоріжжя працюватиме маршрут Бердянськ – Запоріжжя. Місце зборів: спорткомплекс на вулиці Мелітопольське шосе, 27. 24 автобуси перебувають на в'їзді у Бердянськ. До них незабаром має доєднатися ще 21 автобус, які з 6:00 виїхали з Токмака.

Бензовоз має оновити запаси пального на заправках для маріупольців у місті Бердянськ. Також оновлять запаси продуктів і медикаментів в штабах допомоги маріупольцям.

Маршрути евакуації з Київської області 24 березня

Велика Димерка – Бровари

Місце зборів: будинок Сільської ради, вулиця Бобрицька, 1.

Автобуси для евакуації відправлять з міста Бровари.

Богданівка – Бровари

Місце зборів: Сільська рада, вулиця Богдана Хмельницького, 219.

Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.

Брифінг Ірини Верещук від 24 березня: дивіться відео