Гуманітарний штаб відзвітував про результати: хто виявився найбільшим благодійником для України

Координаційний штаб з гуманітарних і соціальних питань відзвітував про результати своєї діяльності. Сума отриманої благодійної допомоги для України сягнула майже 924 мільйонів доларів.

Про результати роботи штабу відзвітував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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За словами Єрмака, завдяки громадянам і корпораціям з різних куточків світу вдалося назбирати 924 мільйонів доларів. Водночас кошти продовжують надходити.

Вони йдуть переважно на рахунки структур ООН та міжнародних гуманітарних організацій. А ті своєю чергою спрямовують їх на допомогу нашим біженцям у різних країнах,

– зазначив керівник Офісу Президента.

Гуманітарний штаб відзвітував про результати: дивіться відео

Найбільше коштів надійшло від благодійників з:

Великої Британії (47%),

Нідерландів (майже 18%),

Чехії (11%),

США (майже 8%).

Андрій Єрмак наголосив, що Україна вдячна за допомогу як світовим знаменитостям, так і всім небайдужим громадянам різних країн.

Заступник керівника Офісу Президента Юлія Соколовська зазначила, що за 50 днів в Україну було ввезено 270 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Закупили продовольство в українських виробників та укомплектовано продуктові набори для майже 12 мільйонів українців.

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