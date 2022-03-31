З гуманітарною ситуацією все дуже погано, – Єрмак порівняв Маріуполь з блокадним Ленінградом

Маріуполь перебуває в катастрофічній ситуації, коли люди помирають без їжі та води. Андрій Єрмак порівняв місто з Ленінградом, проте зараз до цього призвели самі росіяни.

Про це голова Офісу Президента розповів в інтерв'ю CNN. Він наголосив: людей з Маріуполя попри всі вмовляння не випускають росіяни.

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Росіяни вивозять маріупольців до Росії, – Єрмак

Росіяни не дозволили мешканцям залишити місто. Російські війська вивезли тисячі містян до Росії,

– зауважив Андрій Єрмак.

На думку голови ОП, катастрофа в Маріуполі дуже схожа на блокаду Ленінграда в часи Другої світової війни. Україна всіма силами намагається зупинити війну і хоче, щоб ворожі війська покинули територію нашої держави.

Україна наполягає на гуманітарних коридорах

Ми наполягаємо, щоб були відкриті гуманітарні коридори, особливо з Маріуполя,

– додав Єрмак.

Зазначимо, що раніше віцепрем'єрка Ірина Верещук повідомила, що на 31 березня Росія погодила гуманітарні коридори з Маріуполя. Туди із Запоріжжя мали виїхати 45 автобусів.

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