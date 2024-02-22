Все "взяли", "прапор поставили", але побігли в інший бік, – Гуменюк про ситуацію в Кринках

Російський міністр Сєргєй Шойгу 20 лютого відзвітував, що російські військові буцімто "захопили Кринки", Втім, такі заяви не відповідають дійсності й ЗСУ продовжують працювати на плацдармі на лівобережжі Херсонщини.

В ефірі телемарафону керівниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк жартома зауважила, що окупанти "поставили прапор", а самі чомусь побігли в інший бік. Вона також додала, що протягом доби російські військові 4 рази намагалися штурмувати плацдарм, передає 24 Канал.

Актуально "Дістанемо всюди": Гуменюк підтвердила удар по окупантах на полігоні на Херсонщині

Все "взяли", "прапор поставили", але чомусь побігли в інший бік. Коли це вже було видно на відео, це стало абсолютно очевидним – Дніпро з іншого боку, а побігли окупанти туди, де зазвичай ховаються, і туди, куди повертаються після невдалих штурмів. Якщо все дійсно "зачищено", всі вийшли на узбережжя Дніпра на лівому березі, тоді чому цієї бойової доби знову 4 рази штурмували плацдарм? Самі себе?

– прокоментувала ситуацію біля Кринок Гуменюк.

До слова, в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони на Херсонському напрямку й надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів російських окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби, противник здійснив 4 спроби штурму позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

З якою метою окупанти поширюють вкиди про "захоплення Кринок"

Шойгу відзвітував Путіну про нібито "захоплення Кринок" 20 лютого. Він нафантазував казок про буцімто "зачищення плацдарму" та "ліквідацію 3500 українських військових". У Силах оборони відразу спростували заяви Шойгу й заявили, що ворог навмисно поширює маніпулятивну інформацію.

В Інституті вивчення війни проаналізували вкиди Шойгу та російських пропагандистів про буцімто "захоплення Кринок". Аналітики заявили, що окупанти поширюють такі фейкові заяви для того, щоб підсилити бажаний інформаційний простір.

В ISW не спостерігали жодних візуальних доказів нещодавнього помітного просування Росії поблизу українського плацдарму в Кринках і неподалік від нього. Кремль, ймовірно, передчасно заявив про захоплення Росією Кринок, щоб підсилити бажаний інформаційний ефект перед президентськими виборами в березні 2024 року,

– мовиться у звіті.

Аналітики припустили, що у Росії все частіше будуть лунати заяви про "перемоги" для прославляння Путіна перед виборами. Втім, це може створити в російському інформаційному просторі очікування, які російські військові не зможуть виправдати.