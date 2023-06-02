Це експеримент, – Гуменюк про дозвіл на відкриття кількох пляжів в Одесі
Наприкінці травня Одеська районна військова адміністрація видала дозвіл на відкриття деяких пляжів у місті біля моря. Попри те, що українські військові попереджали про мінну небезпеку, вони все ж схвалили рішення очільників Одещини, як експеримент.
Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця пресцентру Сил оборони і охорони Півдня Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що пляжі відкриють лише за умов виконання безпекових обмежень, передає 24 Канал.
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Гуменюк висловилася щодо відкриттів пляжів в Одесі
Речниця наголосила, що військове командування все ж не змінило свого рішення щодо пляжного сезону на березі Чорного моря. Вона зазначила, що морське узбережжя наразі є небезпечною зоною для українських громадян.
Гуменюк зауважила, що українські військові вирішили піти на компроміс з українськими громадянами, оскільки розуміють "їхню потребу в рекреації".
Розуміючи, що люди потребують певного відпочинку, це (відкриття кількох пляжів в Одесі – 24 Канал) експеримент цього року,
– підкреслила речниця.
Однак вона все ж додала, що наші військовослужбовці перебувають напоготові, тому відкриття пляжів в Одесі відбуватиметься тільки з дотриманням усіх норм безпеки.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Одесі заборонили купатися у морі
- Раніше речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявляв, що курортного сезону в Одесі у 2023 році – не буде. Він наголосив, що влада не відкриватиме пляжі для громадян, оскільки буде розміновувати акваторію Чорного моря.
- Однак попри заборону місцеві жителі все одно відвідували пляжі та навіть купилися у замінованому морі. У мережі опублікували багато фото і відео з пляжного відпочинку одеситів.
- Керівниця Наталя Гуменюк 17 травня розповіла, що військові надали місцевій владі Одеси рекомендації щодо створення місць відпочинку. Таким чином кілька пляжів в Одесі мають відкрити для жителів та гостей міста.