Це експеримент, – Гуменюк про дозвіл на відкриття кількох пляжів в Одесі

Наприкінці травня Одеська районна військова адміністрація видала дозвіл на відкриття деяких пляжів у місті біля моря. Попри те, що українські військові попереджали про мінну небезпеку, вони все ж схвалили рішення очільників Одещини, як експеримент.

Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця пресцентру Сил оборони і охорони Півдня Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що пляжі відкриють лише за умов виконання безпекових обмежень, передає 24 Канал.

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Гуменюк висловилася щодо відкриттів пляжів в Одесі

Речниця наголосила, що військове командування все ж не змінило свого рішення щодо пляжного сезону на березі Чорного моря. Вона зазначила, що морське узбережжя наразі є небезпечною зоною для українських громадян.

Гуменюк зауважила, що українські військові вирішили піти на компроміс з українськими громадянами, оскільки розуміють "їхню потребу в рекреації".

Розуміючи, що люди потребують певного відпочинку, це (відкриття кількох пляжів в Одесі – 24 Канал) експеримент цього року,

– підкреслила речниця.

Однак вона все ж додала, що наші військовослужбовці перебувають напоготові, тому відкриття пляжів в Одесі відбуватиметься тільки з дотриманням усіх норм безпеки.

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