Окупанти в Криму ще довго будуть відчувати сезон "бавовни", – Гуменюк
У тимчасово окуповано Криму для російських військових розпочався сезон "бавовни". Сили оборони обіцяють не дати ворогу спокійно дихати в жодній точці Кримського півострова.
Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, пише 24 Канал. Вона наголосила, що після того, як агресор втече з Криму, Сили оборони не дозволять йому повернутися.
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В окупантів багато розгалужень у Криму
Гуменюк констатувала, що сезон "бавовни" вже розпочато й додала, що українські війська не будуть "заколихувати" окупантів.
Їм не буде спокою в жодній точці тимчасово окупованого Криму, тому що ми дуже серйозно налаштовані повернути наші території та повернутися до кордонів 1991 року,
– сказала речниця.
Вона додала, що російські військові ще будуть відчувати сезон "бавовни" в деяких місцях і точках. "Це однозначно, тому що в них дуже багато розгалужень на Кримському півострові, зокрема військових об'єктів", – заявила Гуменюк.
Речниця наголосила, що Україна працює тільки по військових об'єктах ворога.
Росіяни будуть намагатися укріплювати рубежі оборони
Крім того, Гуменюк прокоментувала траншеї на кримських пляжах і будівництво фортифікаційних споруд. Як каже речниця, через те, що в Криму розпочато сезон "бавовни", окупанти "не скупчуються і намагаються не концентрувати свої сили на певних ділянках".
Ті окопи, якими вони награлися у пісочок на пляжах, вони зрозуміли, що курортний сезон для них вже згорнуто. Їм треба пакувати та вивозити речі. Цим вони й займаються,
– констатувала Гуменюк.
Вона додала, що окупанти будуть намагатися укріплювати рубежі оборони, адже цього вимагає військова праця.
"Але наскільки вони укріплені – це певна межа, далі вже не може бути. Далі потрібно чекати, коли їм дозволять перейти на більш глибокий рубіж оборони", – резюмувала Гуменюк.
"Бавовна" в Криму: що відомо
- За останні дні в окупованому Криму кілька разів ставалася потужна "бавовна". Зокрема, пізно ввечері 20 березня вибухи прогриміли в Джанкої.
- Завдяки "бавовні" в Джанкої були знищені російські ракети "Калібр НК", які Росія не зможе відновити. Також було пошкоджено важливий залізничний вузол.
- Уже 22 березня "бавовна" сталася у Південній бухті Севастополя. На відео, які публікували в мережі, видно потужний вибух.