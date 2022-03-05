"Гумконвой" від Росії виявився протермінований, – журналістка з Херсона

Російські окупанти розіграли сценарій, як "рятують" людей у Херсоні. Привезли навіть "гуманітарну допомогу", однак вона було протермінована.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла журналістка із Херсону. Вона зазначила, що люди не хотіли брати "гуманітарну допомогу" від Росії.

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"Продукти виявились ще й протермінованими. Люди просто топтали їхні консерви з ящиків", – зазначила журналістка.

Люди стояли, попри страх

На центральну площу Свободи у Херсоні вийшли тисячі людей. Окупанти робили попереджувальні постріли у повітря, але люди просто під дулами автоматів стояли і говорили на весь світ, що не хочуть в "ХНР".

"Люди йшли пішки на цей мітинг з українськими прапорами, аби на увесь світ сказати, що Херсон – це Україна", – наголосила журналістка.

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