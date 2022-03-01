Гумор – маркер перемоги України над окупантами

Ви уже відчули, як підіймається потужна хвиля народного гумору – напрочуд точного і талановитого?

Так переможемо

Анекдоти, ролики, фотожаби, крилаті вислови, які миттю облітають Мережу, підіймають настрій мільйонам…

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Це – маркер нашої Перемоги.

Згадайте: те саме було під час обох Майданів. Ті, хто намагався їм протистояти, всілякі "Антимайдани", проплачені владою "флешмоби" старалися відповісти, вигадували щось своє, але все, що би вони не видавали, було дивовижно бездарним – з першого слова, з першої секунди.

Чому так?

Все дуже просто: Талант, геній і ницість, підлість, тупість – несумісні.

Це ще, перепрошую, їхній Пушкін сказав. Щоправда, він був у Росії представником африканської меншості.

Українські герої з острова Зміїний живі – дивіться відео:

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