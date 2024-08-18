Отримали, зокрема, особисті дані, – ГУР про хакерську атаку на виробника ядерної зброї

Українські кіберфахівці атакували російське підприємство, що розробляє ядерну зброю Росії. Внаслідок цього розвідка отримала багато цінної інформації.

Про це в ефірі телемарафону розповів представник ГУР Євген Єрін. Зазначимо, що спеціалісти атакували єдиного провайдера у місті Снєжинськ Челябінської області Росії – компанію "Вега".

Дивіться також Налетіли "Сичі": у ГУР показали, як знищують військові цілі в тилу Росії

Атака ГУР на "Вегу"

Як зазначив Євген Єрін, компанія "Вега" – це одне з потужних підприємств, яке розробляло ядерні боєприпаси. Збої в роботі такого бізнесу – це удар і по самій структурі, і по іміджу Росії.

Важливо те, що внаслідок кібератаки було отримано багато інформації.

Інформації дуже багато, вона різноманітна: це й особисті бази даних працівників, службова інформація, інформація, яка може пролити певне світло щодо шляхів обходу санкцій. Ця інформація вивчається та аналізується та стовідсотково буде використана в інтересах нашої перемоги,

– вказав Єрін.

Додамо, що внаслідок атаки виведено з ладу 1173 комутатори підприємства та 10 серверів. Інформація на серверах "Веги" – знищена. Без інтернету та послуг зв'язку майже тиждень залишалася низка стратегічних підприємств міста Снєжинськ.