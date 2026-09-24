Україна викрила 38 суден та 11 капітанів, які вивозять нафту й крадене зерно для Росії, – ГУР

Українські розвідники встановили десятки кораблів та їхніх керівників, які допомагають агресору обходити міжнародні санкції. Ці судна таємно експортують нафту, завозять пальне для окупаційної армії та вивозять викрадене збіжжя.

Як повідомляє Головне управління розвідки, йдеться про 38 морських суден під прапорами різних країн, серед яких Росія, Панама, Ліберія та Туреччина. Окрім кораблів, відомство розсекретило імена 11 капітанів, які забезпечували складну навігацію для тіньового флоту.

Як працює тіньова логістика ворога

Більшість із виявлених суден, а саме 28 одиниць, безпосередньо залучені до експорту російської нафти та скрапленого газу.

Вони також заправляють підсанкційні танкери прямо в морі та вивозять українське зерно з тимчасово окупованих територій.

Усі ці кораблі вже перебувають під санкціями США, Великої Британії, ЄС та України.

Ще 10 нафтотанкерів поки уникають обмежень. Вони не лише доставляють нафту на світові ринки, а й завозять до Росії бензин та дизель, рятуючи військову логістику окупантів від гострого дефіциту пального.

Особливу увагу розвідники приділили капітанам цих суден, які сподівалися зберегти анонімність та виправдовувалися виконанням своєї роботи.

Це чітке попередження кожному моряку: участь у допомозі агресору не залишиться непоміченою,

– наголосили у відомстві.

Там додали, що така діяльність матиме серйозні наслідки для репутації та безпеки екіпажів, адже кожен причетний стає інструментом російської агресії.

Нагадаємо, раніше розвідка розкрила фінансову систему російського ВПК, до якої увійшли 15 банків.