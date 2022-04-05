ГУР оприлюднило імена російських військових, які скоюють воєнні злочини проти українців

Українська розвідка працює невпинно. Сьогодні вони опублікували список військовослужбовців, які безжалісно скоюють воєнні злочини проти українського народу на Київщині.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своєму сайті опублікували дані військовослужбовців 96 окремої розвідувальної бригади 1 танкової армії Західного військового округу (в/ч 52634) міста Нижній Новгород.

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Ці нелюди стали виконавцями воєнних злочинів, геноциду українського народу. Мерзотники катували, гвалтували, вішали, вбивали українців. Поміж тим ще й обкрадали оселі, виносячи техніку, одяг, прикраси та інше.

В ГУР МО України нагадали, що за всі скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

Посилання на список 96 окремої розвідувальної бригади 1 танкової армії Західного військового округу міста Нижній Новгород.

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