ГУР "хакнуло" виробника стратегічної авіації Росії: здобуто 4,4 гігабайта критичних даних

Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили атаку на ресурси конструкторського бюро "Туполєв". Це провідна російська компанія з виробництва авіатехніки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власні джерела у розвідці.

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Що відомо про кібератаку на виробника стратавіації Росії

Внаслідок зламу конструкторського бюро "Туполєв" розвідці вдалося здобути важливу інформацію стратегічного рівня.

Зокрема, йдеться про службову переписку керівництва компанії, особисті дані персоналу конструкторського бюро, адреси проживання, резюме інженерів та конструкторів, службові дані про закупівлі, протоколи закритих засідань тощо,

– вказало джерело.

Співрозмовник у розвідці також розповів, що ГУР МО тривалий час здійснювало контроль за документообігом КБ "Туполєв". Зрештою вдалося отримати доступ до критично важливих даних конструкторського бюро обсягом понад 4,4 гігабайта.

Деяка інформація, отримана внаслідок кібератаки / Фото джерел 24 Каналу

Аби символічно завершити операцію, українські кіберфахівці "хакнули" офіційний сайт "Туполєва". На головній сторінці ресурсу розмістили сову (символ ГУР), яка тримає в пазурах російський літак.

Значення отриманих даних важко переоцінити. Тепер не лишилося, фактично, нічого таємного в діяльності КБ "Туполєв" для української розвідки, зокрема ми заволоділи вичерпною інформацією про осіб, які безпосередньо залучені до обслуговування російської стратегічної авіації. Результат вочевидь буде помітним як на землі, так і на небі,

– прокоментував підсумки операції співрозмовник у спецслужбі.

Як зараз виглядає офіційний сайт КБ "Туполєв" / Фото джерел 24 Каналу

З 2022 року КБ "Туполєв" – виробник російської стратегічної авіації – перебуває під міжнародними санкціями як компанія, що безпосередньо причетна до війни Росії проти України.

Зауважимо, що кілька днів тому СБУ провела операцію "Павутина", внаслідок якої було уражено 34% стратегічних бомбардувальників, які більше не виробляються у Росії. Замінити їх можна лише новим літаком, який не скоро побачить світ.