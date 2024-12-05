ГУР паралізувало роботу одного з найбільших банків Росії

Кіберфахівці ГУР здійснили успішну масштабну кібератаку на системи російського підсанкційного Газпромбанку. Він входить до трійки найбільших російських банків.

Про це повідомили джерела 24 Каналу у ГУР.

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Кібератака на системи російського Газпромбанку

Внаслідок потужної DDOS-атаки клієнти Газпромбанку втратили доступ до онлайн-банкінгу та мобільного кабінету користувача банку.

Відомо, що сотні тисячі росіян не змогли здійснити перекази коштів та онлайн-розрахунки через неробочі застосунки Газпромбанку.

Панічні коментарі російських громадян в соціальних мережах та скарги на сторінках банку підтверджують успіх проведеної кібероперації.

Джерела 24 Каналу повідомили, що атака також заблокувала роботу терміналів Газпромбанку по всій Росії. Так, у громадському транспорті Томська перестали працювати термінали оплати за проїзд.

Така ж проблема спіткала і громадський транспорт Воронежа. Вказується, що через те, що була паралізована робота терміналів Газпромбанку Самарська філармонія продавала квитки лише за готівку і лише у касах – онлайн-покупка та оплата картками була неможлива.

Російські медіа підтвердили факт DDOS-атаки на сайт Газпромбанку, який взагалі перестав відкриватися на території Франції та Німеччини. Вказується, що окрім сайту, також не запускався і мобільний застосунок банку.

Важливо! Газпромбанк – один з найбільших банків Росії. Клієнтами установи є близько 3 мільйонів фізичних та близько 45 тисяч юридичних осіб. 21 листопада 2024 року Міністерство фінансів США наклав на російський Газпромбанк санкції.

Наслідки кібератаки на російський Газпромбанк / Скриншоти