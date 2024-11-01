"Чому все не працює в день зарплати": ГУР паралізувало роботу російських банків в Криму

Кіберфахівці ГУР провели масштабну кібератаку на 4 російські банки. Успішна DDoS-атака ривала 24 години, унаслідок чого було паралізовано роботу систем дистанційного банківського обслуговування "Генбанку", "Російського національного комерційного банку", "Банку Центр-Інвест" та "КредитУралБанку".

Без онлайн-доступу до своїх банківських рахунків залишилися десятки тисяч росіян. Про це стало відомо 24 Каналу зі своїх джерел у ГУР.

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"Чому все не працює в день зарплати"

Російські банки підтвердили кібератаку.

Її наслідками стали несправні мобільні застосунки та неможливість проведення будь-яких фінансових операцій.

"Це найбільша DDoS-атака в історії нашого банку", – скаржаться в одному із російських банків.

Російські банки повідомили про масштабну кібератаку / Фото джерел 24 Каналу

Банки отримали шквал скарг від населення.

Чому не працює онлайн-банк, чому не заходить у додаток, чому все не працює в день зарплати,

– бідкаються ті.

Банки найбільшу DDoS-атаку у своїй історії назвали "несподіваним викликом" та попередили клієнтів про відсутність доступу до всіх систем онлайн-банкінгу.

Росіяни скаржаться на кібератаку на банки / Фото джерел 24 Каналу