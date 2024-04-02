Виведена з ладу: ГУР підірвало електропідстанцію в окупованому Севастополі, – ЗМІ

Вночі 2 квітня у поки що окупованому Криму прогриміли потужні вибухи. Воєнна розвідка України підірвала електропідстанцію в Севастополі.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела у ГУР. Вночі у мережі писали про потужні вибухи в Криму.

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"Електропідстанцію виведено з ладу"

У ніч на 2 квітня окупантам було "тривожно" на українському півострові. Внаслідок чергової успішної операції ГУР пошкоджена електропідстанція в Севастополі.

Працювала група на місці. Електропідстанцію виведено з ладу,

– зазначив співрозмовник видання.

Що відомо про чергові вибухи у Криму