Виведена з ладу: ГУР підірвало електропідстанцію в окупованому Севастополі, – ЗМІ

2 квітня 2024, 09:54
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Джерело:

УП

Вночі 2 квітня у поки що окупованому Криму прогриміли потужні вибухи. Воєнна розвідка України підірвала електропідстанцію в Севастополі.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела у ГУР. Вночі у мережі писали про потужні вибухи в Криму.

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"Електропідстанцію виведено з ладу"

У ніч на 2 квітня окупантам було "тривожно" на українському півострові. Внаслідок чергової успішної операції ГУР пошкоджена електропідстанція в Севастополі.

Працювала група на місці. Електропідстанцію виведено з ладу,
– зазначив співрозмовник видання.

Що відомо про чергові вибухи у Криму

  • У мережі писали, що вночі 2 квітня в тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи. Частина міста залишилася без світла.
  • Зокрема, зазначали, що щось двічі голосно бахнуло о 02:05. 
  • Телеграм-канали також писали про "несправності" на підстанції.
Автор: Юлія Муріна