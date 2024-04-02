Виведена з ладу: ГУР підірвало електропідстанцію в окупованому Севастополі, – ЗМІ
2 квітня 2024, 09:54Читать новость на русском
Джерело:УП
Вночі 2 квітня у поки що окупованому Криму прогриміли потужні вибухи. Воєнна розвідка України підірвала електропідстанцію в Севастополі.
Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела у ГУР. Вночі у мережі писали про потужні вибухи в Криму.
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"Електропідстанцію виведено з ладу"
У ніч на 2 квітня окупантам було "тривожно" на українському півострові. Внаслідок чергової успішної операції ГУР пошкоджена електропідстанція в Севастополі.
Працювала група на місці. Електропідстанцію виведено з ладу,
– зазначив співрозмовник видання.
Що відомо про чергові вибухи у Криму
- У мережі писали, що вночі 2 квітня в тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи. Частина міста залишилася без світла.
- Зокрема, зазначали, що щось двічі голосно бахнуло о 02:05.
- Телеграм-канали також писали про "несправності" на підстанції.