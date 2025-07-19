У ГУР поділилися деталями нищівного кіберудару по російському газовому монополісту

Масштабна кібероперація Головного управління розвідки зі знищення інформаційної системи російського "Газпрому" здатна призвести до аварійного режиму роботи та ускладнення транспортування і газопостачання цілих регіонів країни-агресорки. Фахівці здійснили масштабні ураження мережевої інфраструктури компанії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власні джерела в ГУР.

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Як відбувалася кібератака на "Газпром"?

У ГУР пояснили, що під час атаки українським кіберфахівцям вдалося досягти максимальних результатів, адже їхні дії дозволили завдати масштабних уражень мережам великої російської компанії.

Як видно на оприлюдненому відео, ступінь проникнення українських кіберфахівців в інформаційні системи "Газпрому" безпрецедентно глибокий, досягти подібного рівня раніше не вдавалося,

– наголошує джерело в українській розвідці.

У результаті кібероперації знищено облік контрактів, графіків, тарифів корпорації (зокрема дані про те, кому і скільки газу/нафти треба постачати), дані щодо платежів, податків, фінансові баланси «Газпрому», інформацію про ліцензії і юридичні договори корпорації. Також фахівцям вдалося знищити системи SCADA і GIS, які керують тиском, витратами, балансами газу та нафти, і дані про свердловини і мережі "Газпрому".