Спецпризначенці ГУР "засвітили" американський "Чорний яструб": про поставки не повідомляли

Авіація воєнної розвідки працює на передньому краї оборони. Допомагають у завданнях американські гелікоптери UH-60 Black Hawk.

Невідомо, скільки таких "Чорних яструбів" є на озброєнні спецпризначенців. Принаймні один – точно.

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Фото з "Чорним яструбом"

Так, розвідка опублікувала пост, до якого прикріпили цікаві фото. На світлинах зображені пілоти-розвідники, які стоять на тлі багатоцільового гелікоптера UH-60 Black Hawk. У ГУР зазначили, що пілоти-розвідники щойно повернулися після виконання чергового бойового завдання.

Бойові гелікоптери значно збільшують можливості спеціальних підрозділів ГУР та ефективність виконання спеціальних операцій,

– мовиться у дописі.



Спецпризначенці на фоні "Чорного яструба" / Фото ГУР Міноборони

Що відомо про UH-60 Black Hawk

Це американський військовий багатоцільовий гелікоптер, який виробляє компанія Sikorsky. "Чорний яструб" призначений для перевезення особового складу, евакуації поранених та різноманітних військових вантажів усередині та на зовнішніх підвісках.

Основний серійний варіант вертольота – UH-60A Black Hawk. Для американської армії його почали виробляти із 1977 року. Може перевозити екіпаж з 4 осіб та 11 озброєних десантників.

На фото – версія вертольота S-70i, який у грудні 2022 року закупила Польща. Офіційно про постачання гелікоптерів Україні не повідомлялося. Однак без дозволу США Україна Black Hawk не отримала б, бо його виробляє компанія зі Штатів.